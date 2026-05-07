Molte donne desiderano avere ciglia lunghe e curve, e alcune ricorrono a trattamenti come extension e laminazione. La Professoressa Pucci Romano ha spiegato che questi interventi, seppur diffusi, possono comportare dei rischi. Una giovane donna, appassionata di mascara, ha recentemente deciso di provare anche le extension e la laminazione, spinta dall’ossessione per le ciglia perfette.

A vere ciglia lunghe e curve è una vera e propria ossessione per mia figlia. Oltre ad essere una tester di mascara, da un po’ di tempo a questa parte è passata anche alle extension e alla laminazione. Come mamma sono preoccupata poiché credo che questo suo vezzo possa trasformarsi in pericolo per la sua salute. È giusto il mio allarmismo? Clotilde Sarah Jessica Parker e il no al botox: «Sono un’attrice, devo poter muovere le sopracciglia» X Leggi anche › La dermatologa risponde. Pelle dei bambini: perché dire no ai cosmetici degli adulti Risponde la professoressa Pucci Romano. Pucci Romano è medico specialista in Dermatologia e Venereologia e insegna all’ Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Ciglia lunghe e curve a tutti i costi? Molte donne ricorrono a trattamenti che in alcuni casi possono comportare dei rischi. Lo spiega la Professoressa Pucci Romano

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