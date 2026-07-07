Se anche il design d’interni promuove il ritorno alla vita offline

Un articolo nel numero di Linkiesta Etc analizza il ruolo del design d’interni nel favorire il ritorno alla vita offline. La pubblicazione è disponibile in edicole di Milano e Roma, oltre che negli aeroporti e nelle stazioni di tutta Italia. Il focus è sulla relazione tra ambienti interni e il benessere emotivo, evidenziando come il design possa influenzare le emozioni e il distacco dalla tecnologia.

Questo è un articolo del numero de Linkiesta Etc dedicato al tema della tecnologia delle emozioni, in edicole selezionate a Milano e Roma, e negli aeroporti e nelle stazioni di tutta Italia. E ordinabile qui. “Mi si nota di più se vengo e me ne sto in disparte o se non vengo per niente?”. La citazione da Ecce Bombo di Nanni Moretti ha quasi 50 anni, ma non li dimostra. Anzi calza ancora benissimo. Già, perché il 2026, ancora più dell’anno precedente, è ufficialmente l’anno dell’ unfollow. Le statistiche, per una volta, non mentono. L’analisi basata sui dati Audicom-Audiweb diffusa a novembre dello scorso anno aveva segnalato una lieve contrazione dell’uso dei social network in Italia. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

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Ai DramaI Took Over a Dying Factory—Then Built a Military Empire.

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