Design d’interni | il fascino dell’indaco tra storia e nuovi codici

Da ameve.eu 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il design d’interni si arricchisce di nuove sfumature con l’uso dell’indaco, una tonalità che richiama sia la storia che le tendenze contemporanee. La percezione di una stanza può variare significativamente a seconda della luce naturale o artificiale presente, influenzando la resa dell’indaco. Per ottenere la tonalità desiderata, si ricorre a codici di riferimento come quelli RAL e Pantone, che garantiscono precisione e uniformità nella scelta del colore. Questi strumenti permettono di definire con esattezza le tonalità di indaco per ogni progetto.

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? Punti chiave Come cambia la percezione di una stanza in base alla luce?. Quali codici RAL e Pantone garantiscono la tonalità indaco perfetta?. Come si può usare l'indaco per dividere un open space?. Con quali colori accostare l'indaco per un effetto dinamico?.? In Breve Riferimenti tecnici RAL 300 30 35 e Pantone 19-3928 TPX per precisione cromatica.. Eredità storica dalle fermentazioni egizie alla produzione di denim a Nîmes.. Illuminazione ideale tra 2700K e 3000K per mitigare la freddezza del pigmento.. Inclusione nella palette Digital Sensorial dei San Marco Color Trends 2024.. L’alchimia cromatica tra magenta e ciano definisce il blu indaco, una tonalità sospesa tra il blu e il violetto che oggi domina le scelte del design d’interni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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