AI-driven decor come l’intelligenza artificiale sta cambiando il design d’interni
Negli ultimi anni, il decor realizzato con l’uso dell’intelligenza artificiale sta influenzando il settore del design d’interni. Prima di questo, il termine AI richiamava principalmente immagini di scenari futuristici o applicazioni di algoritmi complessi in ambiti finanziari. Ora, questa tecnologia viene impiegata per creare ambienti personalizzati e innovativi, modificando i metodi tradizionali di progettazione. L’utilizzo dell’AI nel decor ha portato a cambiamenti concreti e tangibili negli spazi abitativi e commerciali.
Fino a pochi anni fa, il termine Intelligenza Artificiale evocava scenari da fantascienza o complessi algoritmi per uffici finanziari. Oggi, nel 2026, l’AI è diventata il nuovo braccio destro del designer d’interni, trasformandosi da semplice strumento di automazione a vero e proprio co-creatore. La rivoluzione non riguarda più solo la velocità di esecuzione, ma la nascita di un’estetica completamente nuova: il design algoritmico stampato in 3D. Pexels Una stampante FDM consumer in piena attività: quella che fino a pochi anni fa era tecnologia da laboratorio industriale è oggi accessibile a chiunque L’AI come generatore di forme organiche. Pexels La fase di distacco dal piano di stampa: ogni componente è il risultato di parametri scelti prima ancora di accendere la macchina. 🔗 Leggi su Dilei.it
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