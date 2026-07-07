scuole affollate da anni chiediamo aiuti

Da anni le scuole della zona segnalano problemi di affollamento e chiedono interventi di supporto. Il tema è tornato al centro dell’attenzione pubblica, evidenziando un problema strutturale che richiede risposte concrete. Le istituzioni sono state più volte sollecitate a intervenire, ma le criticità persistono e si accumulano. La questione riguarda principalmente la capacità degli edifici scolastici di accogliere adeguatamente gli studenti. La richiesta di aiuti e interventi rimane attuale e senza risposta definitiva.

"C’è un problema strutturale che segnaliamo da anni. Non possiamo andare avanti da soli". Il tema scolastico torna al centro del dibattito pubblico portuense. Ieri mattina l’amministrazione comunale ha tenuto una conferenza stampa per fare il punto sulle iscrizioni scolastiche e sulle difficoltà che da anni interessano il sistema scolastico cittadino. "Il diritto alla scuola qui da noi non è in discussione". Così ha esordito il sindaco Dario Bernardi, riferendosi agli undici bambini che non hanno trovato posto all’Istituto comprensivo Bernagozzi, a causa della capienza massima raggiunta. Al centro, dunque, il tema del sovraffollamento scolastico, con molti studenti di origine straniera, rappresentando un caso pressoché unico in Emilia-Romagna e che, secondo il comune, richiede risposte da parte delle istituzioni competenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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