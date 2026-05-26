Asili e scuole d'infanzia a Napoli protesta dei lavoratori | Chiediamo smart working e formazione a distanza

Da fanpage.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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I lavoratori di asili e scuole d'infanzia comunali a Napoli sono in agitazione. I sindacati Cgil Fp e Csa hanno proclamato uno stato di mobilitazione, chiedendo l’introduzione dello smart working e della formazione a distanza. La protesta riguarda le condizioni di lavoro e le modalità di gestione delle attività educative. La richiesta si concentra sull’adozione di strumenti che facilitino il lavoro durante il periodo di emergenza sanitaria. Nessun dettaglio è stato fornito sui tempi o sulle eventuali azioni future.

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I sindacati Cgil Fp e Csa proclamano lo stato di agitazione dei lavoratori di asili nido e scuole d'infanzia comunali. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Asili e scuole dell'infanzia: la protesta a Napoli

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