Asili e scuole d'infanzia a Napoli protesta dei lavoratori | Chiediamo smart working e formazione a distanza
I lavoratori di asili e scuole d'infanzia comunali a Napoli sono in agitazione. I sindacati Cgil Fp e Csa hanno proclamato uno stato di mobilitazione, chiedendo l’introduzione dello smart working e della formazione a distanza. La protesta riguarda le condizioni di lavoro e le modalità di gestione delle attività educative. La richiesta si concentra sull’adozione di strumenti che facilitino il lavoro durante il periodo di emergenza sanitaria. Nessun dettaglio è stato fornito sui tempi o sulle eventuali azioni future.
I sindacati Cgil Fp e Csa proclamano lo stato di agitazione dei lavoratori di asili nido e scuole d'infanzia comunali. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Asili e scuole dell'infanzia: la protesta a Napoli
Notizie e thread social correlati
Crisi energetica, l’avvertimento dell’Unione Europea: “Ridurre consumi, smart-working e meno voli”L'Unione Europea ha emesso un avviso ufficiale sulla necessità di ridurre i consumi energetici, suggerendo tra le misure lo smart-working e la...
La protesta dei dipendenti del Comune: "Ampliare l'accesso allo smart working, basta scaricare costi sui lavoratori"Dipendenti di un ente locale hanno manifestato chiedendo un ampliamento delle modalità di lavoro agile.
Temi più discussi: Carla Maria Nironi e il Reggio Emilia Approach: Loris Malaguzzi mi chiamava fulmine di guerra. Sbobinavo le parole dei bambini dai nastri registrati a scuola. La legge sugli asili nido arrivò grazie a Sandro Pertini; Avviso pubblico – Inserimento nell’elenco degli enti idonei allo svolgimento di attività integrative nel periodo estivo nelle scuole dell’infanzia comunali; Lavoro a Francoforte per educatori/trici di asili nido e scuole dell’infanzia. Previsto corso tedesco; Consiglio comunale - Un Campus sportivo al posto dell'ex Scuola Media di via Santulussurgiu.
Asili e scuole d’infanzia a Napoli, protesta dei lavoratori: Chiediamo smart working e formazione a distanzaI sindacati Cgil Fp e Csa proclamano lo stato di agitazione dei lavoratori di asili nido e scuole d'infanzia comunali ... fanpage.it
La procura di Parigi ha aperto indagini su 84 asili nido, una ventina di scuole primarie e una decina di centri diurni. Gli indagati sono i cosiddetti sorveglianti scolastici. x.com
Il Comune di Tolentino conferma, per il terzo anno consecutivo, la propria adesione al Tavolo Pedagogico 0-6 anni dell’Ambito Territoriale Sociale di San Ginesio, progetto volto a rafforzare il ponte di continuità educativa tra gli asili nido comunali e privati e le facebook
Asili e scuole dell’infanzia: l’Italia raggiunge il 93% di frequenza, in Europa la media tocca il 95%. I datiL'educazione dei più piccoli compie passi da gigante nel nostro continente, delineando un futuro promettente per le nuove generazioni. orizzontescuola.it
Iniziare l'asilo. È normale? reddit