Asili e scuole d'infanzia a Napoli protesta dei lavoratori | Chiediamo smart working e formazione a distanza

Notizia in breve

I lavoratori di asili e scuole d'infanzia comunali a Napoli sono in agitazione. I sindacati Cgil Fp e Csa hanno proclamato uno stato di mobilitazione, chiedendo l’introduzione dello smart working e della formazione a distanza. La protesta riguarda le condizioni di lavoro e le modalità di gestione delle attività educative. La richiesta si concentra sull’adozione di strumenti che facilitino il lavoro durante il periodo di emergenza sanitaria. Nessun dettaglio è stato fornito sui tempi o sulle eventuali azioni future.