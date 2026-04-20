Infermiera aggredita allo Scassi Uil FP | Ora basta da anni chiediamo interventi strutturati e tangibili

Un'operatrice sanitaria è stata vittima di un'aggressione all'ospedale Villa Scassi, situazione che ha sollevato nuove preoccupazioni sulla sicurezza negli ambienti ospedalieri. Il rappresentante sindacale di categoria ha espresso forte insoddisfazione, sottolineando come da anni vengano richiesti interventi concreti e strutturali per tutelare il personale. La vicenda si aggiunge a un quadro di crescente attenzione sulla tutela degli operatori sanitari in servizio.

Marco Vannucci, segretario generale Uil FP Genova, ha lanciato un grido d'allarme dopo il caso dell'infermiera aggredita all'ospedale Villa Scassi. La donna è stata colpita con una testata da un 36enne di origini marocchine in forte stato di alterazione psicofisica, che le ha anche provocato una.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Spogliatoi inadeguati allo Spaziani, la UIL FP denuncia: "Condizioni indecorose per il personale"L'Ospedale di Frosinone è al centro di una polemica riguardante le condizioni degli spogliatoi riservati al personale sanitario, in particolare ai... Infermiera aggredita in ospedale. Due denunce per lesioni personaliSi erano presentati con netto anticipo rispetto all’orario fissato per una visita medica, ai poliambulatori dell’ospedale San Sebastiano di Correggio. Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Minaccia i medici e rompe un polso all'infermiera: paziente arrestato al Villa Scassi. Minaccia i medici e rompe un polso all'infermiera: paziente arrestato al Villa ScassiÈ successo questa mattina intorno alle 8.30. L’uomo è stato arrestato seguendo le direttive del DL 159/2025 (convertito in Legge 198/2025), che ha introdotto pene più severe per le aggressioni, tra cu ... primocanale.it Villa Scassi, paziente di origine marocchina aggredisce infermiera: polso fratturatoMomenti di forte tensione questa mattina al pronto soccorso dell’ospedale Villa Scassi di Genova, dove un episodio ... telenord.it