A Villaggio Montano, nella frazione di San Martino delle Scale, è stata completata la prima fase dei lavori di riqualificazione dell’illuminazione pubblica. La conclusione di questa fase segna il termine degli interventi iniziali per migliorare l’illuminazione nella zona. Ora si attende di verificare i risultati di questa prima parte del progetto. Nessuna informazione è stata fornita sui tempi di avvio della seconda fase o sui dettagli tecnici degli interventi.

Si è conclusa ufficialmente la prima fase dei lavori di riqualificazione dell’illuminazione pubblica in località Villaggio Montano, nella frazione di San Martino delle Scale. L’operazione, condotta nell’ambito della convenzione Consip gestita da Enel Sole, ha interessato il tratto di via Gioacchino Crisafulli nei pressi dell’ex ristorante “Ai Pini”, segnando un punto di svolta per la vivibilità della zona. A darne notizia è il Consigliere Comunale Flavio Pillitteri, che sottolinea l’importanza dell’opera: Questo intervento rappresenta un traguardo fondamentale per la nostra comunità, che attendeva una risposta concreta da oltre trent’anni....🔗 Leggi su Monrealelive.it

© Monrealelive.it - Finalmente la luce a Villaggio Montano: conclusa la prima fase dei lavori

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