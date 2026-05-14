Pronto soccorso Monserrato | finita la prima fase dei lavori cruciali

Il pronto soccorso di Monserrato ha concluso la prima fase di lavori importanti che hanno interessato le strutture. Dopo il completamento di questa fase, si attendono modifiche operative e miglioramenti nelle modalità di accesso e accoglienza dei pazienti. Durante i lavori, medici e infermieri hanno continuato a garantire le cure senza interruzioni, organizzando le attività in modo da evitare rallentamenti. La seconda fase dei lavori è ora in programma, con interventi che mirano ad ottimizzare ulteriormente i servizi offerti.

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? Punti chiave Cosa cambierà concretamente per i pazienti dopo la seconda fase?. Come hanno fatto medici e infermieri a non rallentare le cure?. Quando si prevede la conclusione definitiva dell'intero piano di lavori?. Quali nuove aree verranno riqualificate nella prossima tappa del cantiere?.? In Breve Seconda fase verso sala gessi con scadenza metà giugno.. Terza e quarta fase previste per chiusura entro metà agosto.. Flusso pazienti costante secondo il direttore Vincenzo Serra.. Lavori hanno coinvolto shock room, decontaminazione e medicherie.. Al Policlinico di Monserrato Duilio Casula si è conclusa la prima fase dei lavori di ristrutturazione del pronto soccorso, che ha interessato la shock room, la stanza per la decontaminazione e una porzione delle medicherie. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pronto soccorso Monserrato: finita la prima fase dei lavori cruciali ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Policlinico, finita la fase uno dei lavori al pronto soccorsoIn attesa del Nuovo Policlinico, la cui apertura è slittata di un’altra estate, il cantiere indipendente della riqualificazione del pronto soccorso... Finalmente la luce a Villaggio Montano: conclusa la prima fase dei lavoriSi è conclusa ufficialmente la prima fase dei lavori di riqualificazione dell’illuminazione pubblica in località Villaggio Montano, nella frazione di... Policlinico di Monserrato, avanti i lavori nel Pronto soccorso: chiusa la prima faseConclusa la prima fase dei lavori al Pronto soccorso del Duilio Casula di Monserrato. L’Aou di Cagliari: Assicurata continuità assistenziale durante il cantiere ... cagliaripad.it Conclusa la prima fase dei lavori al pronto soccorso del Policlinico di MonserratoSi è conclusa la prima fase dei lavori nel pronto soccorso del Policlinico di Monserrato Duilio Casula, che ha interessato la shock room, la stanza di decontaminazione e una parte delle medicherie. rainews.it