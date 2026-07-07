I carabinieri hanno scoperto due bunker per latitanti in un quartiere di Torre Annunziata, zona storicamente legata al clan Gionta. I locali si trovano tra i palazzoni del cosiddetto “quadrilatero”. L’intervento è stato condotto dal Nucleo investigativo e dall’unità dello Squadrone Eliportato Cacciatori Calabria. La scoperta si inserisce nel controllo del territorio e nella lotta alla latitanza. Nessuna persona è stata arrestata durante l’operazione.

Torre Annunziata, il controllo del territorio passa anche dai locali utilizzati dai latitanti per sfuggire alle forze dellâ??ordine. I carabinieri della Compagnia, del Nucleo investigativo oplontini e dello Squadrone Eliportato Cacciatori Calabria ne hanno scovati due tra i palazzoni del â??quadrilateroâ? un tempo roccaforte del clan Gionta. Allâ??interno un letto con lenzuola pronto all'uso e un televisore. Non solo bunker. Durante il servizio che ha visto le luci dei lampeggianti illuminare di blu il centro storico, i militari hanno sequestrato 4 pistole, 2 di queste a salve ma senza il tappo rosso. E ancora 195 proiettili di vario calibro, 2 caricatori per pistola, 92 grammi di marijuana, sostanza da taglio, una microcamera e un sistema DVR per tenere dâ??occhio i dintorni ed evitare sorprese. 🔗 Leggi su Video.corrieredelmezzogiorno.corriere.it

© Video.corrieredelmezzogiorno.corriere.it - Scoperti bunker per latitanti nella roccaforte del clan Gionta

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