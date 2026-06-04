È stato scoperto un bunker nascosto nella Locride dotato di una botola elettrica. La struttura, molto sofisticata, era occultata con sistemi avanzati e progettata con precisione per favorire l’evasione di un latitante. La posizione e i dettagli dell’installazione sono ancora in fase di verifica. La scoperta è stata fatta durante operazioni di controllo e ispezione. La struttura presenta elementi di alta tecnologia e sembra essere stata costruita con cura per evitare rilevamenti.

AGI - Un'anomala e sofisticata struttura, nascosta perfettamente, protetta da sistemi di occultamento degni di un set cinematografico e progettato nei minimi dettagli per garantire la fuga di un ipotetico latitante. È l'incredibile scoperta effettuata ad Ardore dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Locri e della locale Stazione, con il decisivo supporto tecnico dello Squadrone Eliportato Cacciatori "Calabria" e con l'ausilio logistico dei Vigili del Fuoco di Bianco (Reggio Calabria). Quella che inizialmente appariva come una normale attività di perquisizione finalizzata alla ricerca di armi si è trasformata in una vera e propria operazione culminata nel rinvenimento di un complesso e unico nel suo genere, il primo scoperto sul territorio con un livello di articolazione e sofisticazione così elevato. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Scoperto un bunker per i latitanti con botola elettrica nella Locride

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Reggio Calabria, scoperto bunker sotterraneo con cunicoli segreti e camere di fugaA Reggio Calabria è stato scoperto un bunker sotterraneo dotato di cunicoli segreti e camere di fuga.

Il video del bunker trovato dai Carabinieri a Palmi: dentro un arsenale ma possibile rifugio di latitantiI Carabinieri della Compagnia di Palmi hanno scoperto un bunker nascosto sotto una botola ben mimetizzata nel pavimento di un casolare nella Piana di...

Temi più discussi: Cerignola, scoperto in un pollaio un bunker per coltivare la marijuana; Ardore, scoperto un bunker dotata di camera di fuga; Cerignola, scoperto bunker sotterraneo per la coltivazione di marijuana: cinque arresti; Bunker della droga sotto un pollaio: cinque persone beccate nel sotterraneo con 65 chili di marijuana.

Scoperto un bunker sotterraneo nel Reggino con un tunnel di fuga di 120 metri calabriadirettanews.com/2026/06/04/sco… via @CDNewsCalabria x.com

La botola elettrica e un tunnel di 120 metri per fuggire, l'incredibile bunker sotterraneo scoperto in Calabria(LaPresse) Un bunker protetto da sistemi di occultamento e progettato nei minimi dettagli per garantire la fuga di un ipotetico latitante. È l’incredibile scoperta effettuata ad Ardore dai Carabinieri ... msn.com

Ardore, scoperto un bunker dotato di camera di fugaIntervento dei carabinieri. Oltre la botola si snoda uno stretto tunnel sotterraneo lungo circa 120 metri, scavato nelle profondità del terreno e progettato per consentire una rapida via di fuga verso ... rainews.it

Qualche consiglio su server per nuovi giocatori che comunicano? reddit