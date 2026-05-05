A Torre Annunziata sono cominciate le operazioni di demolizione del vecchio palazzo appartenente al clan Gionta, considerato un simbolo della presenza criminale nella zona. Sul luogo sono state posizionate le ruspe, mentre il procuratore ha commentato che permane una diffusa illegalità nelle pratiche amministrative locali. La demolizione segna un passo concreto nelle operazioni di contrasto alle attività illecite legate alla criminalità organizzata.

Iniziata la demolizione di Palazzo Fienga, quartier generale del clan Gionta per quasi cinquant’anni, nel cuore di Torre Annunziata. L’evento era atteso da tempo e rappresenta un atto simbolico di riconsegna alla legalità di quello che fu il simbolo della criminalità organizzata del Vesuviano. Al suo posto, sorgeranno una piazza e un parco a verde, luoghi aperti a tutti i cittadini. Alla demolizione della prima pietra hanno partecipato i ministri Matteo Salvini e Matteo Piantedosi, il procuratore nazionale antimafia Giovanni Melillo, il procuratore di Torre Annunziata, Nunzio Fragliasso, la presidente della Commissione parlamentare Antimafia Chiara Colosimo, il sindaco di Torre Annunziata Corrado Cuccurullo, il sindaco della Città metropolitana di Napoli Gaetano Manfredi e il prefetto di Napoli Michele di Bari.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Torre Annunziata, ruspe sul Palazzo del clan Gionta

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