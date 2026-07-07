Il giudice del Riesame ha confermato la custodia cautelare in carcere per il manager turco arrestato all’aeroporto di Orio al Serio. L’uomo era stato fermato mentre cercava di partire con un volo diretto a Istanbul. La decisione segue l’ordinanza emessa nei suoi confronti, mantenendo la misura restrittiva. Il manager resta quindi in cella in attesa di ulteriori sviluppi dell’indagine.

Il Riesame ha confermato l’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di Ulas Demir, il manager turco bloccato all’aeroporto di Orio al Serio nelle scorse settimane, mentre stava prendendo un volo per Istanbul. Il dirigente è accusato di caporalato nell’indagine dei carabinieri del Nucleo ispettorato del Lavoro e dei pm Paolo Storari e Mauro Clerici sullo sfruttamento della manodopera indiana nel cantiere del nuovo Consolato statunitense realizzato dalla divisione italiana di Caddell Construction in piazzale Accursio. Società, tra l’altro, per cui è stato disposto il controllo giudiziario d’urgenza convalidato dalla gip Angelica Cardi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - ‘Schiavi’ al consolato Usa, manager resta in cella

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