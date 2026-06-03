violazioni nel cantiere per il consolato usa a milano il manager resta in carcere

Il manager coinvolto nelle violazioni nel cantiere del Consolato Usa a Milano è in carcere. In tribunale a Bergamo, ha scelto di non rispondere alle domande e ha fatto dichiarazioni spontanee al giudice per le indagini. Le irregolarità sono state riscontrate durante i controlli sul sito. Il giudice ha deciso di mantenere l’uomo in custodia cautelare in attesa di ulteriori accertamenti. La vicenda riguarda presunte violazioni delle norme di sicurezza e delle autorizzazioni edilizie.

IL CASO. In tribunale a Bergamo l’uomo si è avvalso della facoltà di non rispondere e ha reso dichiarazioni spontanee al gip. Da quanto si è appreso l’uomo è stato interrogato nel carcere di via Gleno. Il gip di Bergamo mercoledì 3 giugno ha convalidato il fermo e disposto la custodia cautelare in carcere per Ulas Demir, il manager della sede italiana del colosso statunitense Caddell Construction Co. Llc, al centro di un’indagine dei pm milanesi Paolo Storari e Mauro Clerici e dei carabinieri del Nucleo ispettorato del lavoro sullo sfruttamento dei lavoratori impiegati per la costruzione del nuovo consolato americano a Milano. Il manager è stato bloccato domenica scorsa all’aeroporto di Orio al Serio, mentre stava cercando di lasciare l’Italia e rientrare a Istanbul. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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