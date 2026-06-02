La Procura di Bergamo ha chiesto il carcere per un manager coinvolto in un caso di sfruttamento. L'indagato è accusato di aver costretto persone a lavorare come schiavi per un consolato statunitense. La richiesta di convalida del fermo è stata presentata dopo l'intervento delle forze dell'ordine. L'inchiesta segue accertamenti su presunti abusi e violazioni dei diritti dei lavoratori coinvolti. La decisione sulla convalida del fermo sarà presa nei prossimi giorni dal giudice.

La Procura di Bergamo ha chiesto di convalidare il fermo in carcere nei confronti di Ulas Demir, il manager della filiale italiana della Caddell Construction, sotto indagine sullo sfruttamento dei lavoratori impiegati per la costruzione del nuovo consolato americano a Milano – opera da 200 milioni da ultimare entro il 2028 (foto) – e bloccato domenica all’aeroporto di Orio al Serio mentre stava cercando di lasciare l’Italia e rientrare a Istanbul. Il fermo dell’uomo è stato eseguito nell’ambito del decreto con cui venerdì scorso i pm milanesi Palo Storari e Mauro Clerici hanno disposto il controllo giudiziario della divisione italiana di Caddell per caporalato degli operai indiani. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Come schiavi per il consolato Usa . Chiesto il carcere per il manager

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Consolato Usa a Milano, manager in fuga. Il pm chiede il carcereIl pm ha richiesto il carcere per Ulas Demir, sospettato di aver tentato di fuggire dall’Italia.

Caporalato al Consolato Usa di Milano, chiesto il carcere per Ulas DemirI pubblici ministeri di Milano hanno disposto il fermo di Ulas Demir, accusato di essere coinvolto in un caso di caporalato legato a lavori di...

Temi più discussi: 'Operai come schiavi' per costruire il consolato Usa a Milano; La vita da schiavi degli operai indiani, pagati 2 euro l'ora per costruire il consolato Usa a Milano; Milano, schiavi nel cantiere del consolato Usa; Come schiavi per il consolato Usa . Chiesto il carcere per il manager.

ULTIM’ORA Milano, operai come schiavi per costruire il consolato USA La Procura di Milano ha disposto il controllo giudiziario d’urgenza per il colosso americano Caddell Construction, che avrebbe sfruttato centinaia di operai indiani impiegati nella realizz x.com

Come schiavi per il consolato Usa . Chiesto il carcere per il managerEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... quotidiano.net

Perché Braugh il Signore degli Schiavi è il candidato perfetto per il pacchetto FLC / Personaggio per i Regni degli Ogre reddit

Operai come schiavi nel cantiere del consolato Usa, il racconto: Paga dedotta per vitto e alloggio, alla fine prendevamo 2 euro l’oraUn 27enne keniota aveva lavorato anche alla costruzione dell’ambasciata degli Stati Uniti a Nairobi: Pensavano che venendo qui la situazione sarebbe stata migliore ... msn.com