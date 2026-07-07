Schiaparelli scolpisce il sogno del lusso

Da quotidiano.net 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Da ieri, a Parigi, si riuniscono le clienti più esigenti della maison di alta moda, circa duecento donne che effettuano acquisti regolari e significativi. La boutique, con una clientela totale di circa quattromila persone nel mondo, rappresenta il club più ristretto e costoso del settore. La presenza di queste clienti forti si concentra in eventi esclusivi, riservati a chi ordina in modo continuativo.

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Mancinelli PARIGI Da ieri Parigi convoca la couture, il club più piccolo e costoso del pianeta moda: circa quattromila clienti nel mondo, ma appena duecento compratrici pesanti, quelle che ordinano davvero, non una volta tanto tipo ai matrimoni dei parenti. Arrivano dal vecchio asse Europa-Stati Uniti e dai nuovi salotti del denaro: Golfo, Cina, India, Medio Oriente, Cecenia, Kazakistan. Fuori, però, il termometro firma contratti più arroganti delle maison: 36° ieri, 37° oggi e domani, fino a 39° giovedì. Le evanescenti modelle, incaricate di vendere l’Autunno Inverno mentre la Senna cuoce a bagnomaria, non sfilano: sublimano da solide a gas nobile, anzi aristocratico. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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