Seduta su un divanetto in una mostra di moda, osservo una coppia con le due figlie. La donna si appoggia con la testa sulla spalla dell’uomo, mentre le bambine, vestite uguali, sembrano riflettere un’immagine inquietante. L’ambiente è pieno di visitatori, tra cui alcuni che si comportano in modo inadeguato, disturbando l’atmosfera. Le donne sono sedute senza interagire, alcune persone si muovono tra le esposizioni senza attenzione.

Sono seduta su uno dei divanetti di “Fashion Becomes Art”: alla mia sinistra c’è una coppia, lei dormicchia con la testa sulla spalla di lui, alla mia destra quelle che poi scoprirò essere le loro figlie, due bambine con vestiti identici tipo gemelle di “Shining”. Sono lì seduta – perché, come tutti, alle mostre voglio innanzitutto sedermi per riprendermi dalle fatiche culturali – quando un tizio della sicurezza si getta addosso a un visitatore che, facendo l’esperto che spiega chissacché alle sue accompagnatrici, si è messo a palpeggiare un vestito di seta color salmone, uno dei pochi della mostra a non essere sotto vetro. È uno dei portati... 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Schiaparelli, il ceruleo, e il turismo culturale della gente inadeguata

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