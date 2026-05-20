Nel quartiere di San Siro, un attico di lusso di 600 metri quadrati con piscina e 240 metri quadrati di spazi esterni è stato messo in vendita a 7,2 milioni di euro. La proprietà rappresenta un esempio delle abitazioni di alta gamma disponibili sul mercato immobiliare della zona. La cifra richieste riflette il valore di questi immobili di pregio, che combinano dimensioni ampie e servizi esclusivi. Le transazioni di questo tipo si inseriscono in un mercato immobiliare di fascia alta con prezzi elevati.

Per acquistare un attico di lusso con piscina in zona San Siro, 600 metri quadrati all’interno e 240 mq di spazi esterni, servono 7,2 milioni di euro. La "trattativa è riservata" per accaparrarsi un "appartamento di design" a Porta Nuova, con vista sullo skyline di Milano dal ventunesimo piano. Chi vuole una finestra affacciata sul Duomo, da corso Vittorio Emanuele, deve sborsare quasi tre milioni di euro. Un mercato che non conosce stop, quello degli immobili di lusso, testimoniato anche dal proliferare di agenzie che si rivolgono alla fascia più alta del mercato, fornendo servizi specifici per stranieri che vogliono comprare casa a Milano. Secondo la quinta edizione dell’osservatorio del mercato residenziale di lusso realizzato da Immobiliare. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’economia del lusso. Attici da sogno e feste dal budget illimitato

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Attici e balconi: il nuovo lusso modulare per l’estate 2026Proprietari di attici cittadini e piccoli balconi stanno trasformando i loro spazi aperti in vere e proprie stanze aggiuntive per l’estate 2026,...

Madonna: video epico, budget da film e set di lusso a LondraLa regina della pop, Madonna, sta attualmente lavorando a un nuovo progetto audiovisivo che promette di ridefinire gli standard del settore.

L’economia del lusso. Attici da sogno e feste dal budget illimitatoPer acquistare un attico di lusso con piscina in zona San Siro, 600 metri quadrati all’interno e 240 mq di spazi esterni, servono 7,2 milioni di euro. La trattativa è riservata per accaparrarsi un ... ilgiorno.it

PLANNET S.A.S. DI PASETTO MAURO E C - Results on X | Live Posts & Updates x.com

Se tutti i libri romantici esistessero nello stesso universo, ci sarebbero ancora attici a New York? reddit

Prezzi folli al Tridente: venduto un immobile di lusso a 62mila euro al metro quadroIl mercato degli immobili di lusso raggiunge un nuovo record. Dopo la vendita di un attico a piazza di Spagna a 45mila euro al metro quadro, finalizzata nel dicembre 2024, ecco che un nuovo affare ... romatoday.it