Tre persone sono rimaste ferite in un incidente avvenuto ieri mattina all’incrocio lungo l’Aurelia, vicino a Capalbio Scalo. Coinvolte tre auto, le cui cause sono ancora in fase di accertamento. I veicoli si sono scontrati in modo frontale, rendendo necessario l’intervento dei soccorsi. Le condizioni di alcuni feriti sono gravi. Sul posto sono arrivati i mezzi di emergenza e le forze dell’ordine per ricostruire la dinamica.

CAPALBIO Grave incidente ieri mattina all’incrocio lungo l’ Aurelia, all’altezza di Capalbio Scalo. Per cause in corso di accertamento, nello scontro sono rimaste coinvolte tre autovetture. Presenti anche i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e gestire la circolazione lungo il tratto della strada statale Aurelia nei pressi di Capalbio Scalo. Tre i feriti dopo l’impatto, che sono stati assistito dal personale sanitario che è arrivato sul posto. Nessuno di loro è in pericolo di vita anche se sono stati necessari alcuni accertamenti medici dopo l’impatto. Hanno dunque riportato ferite non gravi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Schianto all’incrocio, sono tre i feriti

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Schianto all'incrocio: auto distrutte e cinque feriti, due sono bambini

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