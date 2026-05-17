Nel tardo pomeriggio di ieri, un incidente si è verificato lungo la strada comunale di Ristradella, nel comune di Arezzo. Due veicoli si sono scontrati in modo violento all’incrocio, causando tre feriti. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno prestato assistenza ai feriti prima di portarli in ospedale. La Polizia Locale ha effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dello scontro. Non si segnalano altre persone coinvolte o danni a strutture circostanti.

Paura nel tardo pomeriggio ad Arezzo per un incidente stradale avvenuto lungo la strada comunale di Ristradella, dove due auto si sono scontrate violentemente all’altezza di un incrocio. L’allarme è scattato alle 19.08, quando sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del comando di Arezzo con una squadra della sede centrale. Nell’impatto sono rimaste coinvolte tre persone, tutte occupanti dei veicoli. Fortunatamente i feriti sono riusciti ad uscire autonomamente dagli abitacoli prima dell’arrivo dei soccorsi. I Vigili del Fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza delle auto e dell’area interessata dall’incidente, collaborando anche con il personale del 118 arrivato con automedica e ambulanze per assistere i feriti. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Schianto all’incrocio di Ristradella: tre feriti

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