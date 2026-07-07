Un uomo di 49 anni, italo-peruviano, ricercato in Italia e negli Stati Uniti, è sfuggito dal quartiere del Pilastro abbandonando il figlio con problemi psichiatrici. È accusato di aver truffato per circa 80.000 euro. La sua fuga è iniziata dopo aver lasciato il figlio, e da allora è in fuga sia nel paese d’origine che all’estero. La polizia italiana e quella statunitense sono al lavoro per rintracciarlo.

È ricercato sia a Bologna sia negli Stati Uniti, il 49enne italo-peruviano Edwin Paul Vizarreta Fulle, per anni residente al quartiere del Pilastro. L’uomo è indagato dalla Procura di Bologna per una truffa all’Inps: nel 2023 ha lasciato il Paese continuando a ricevere assegni famigliari non spettanti e ha abbandonato un figlio con problemi psichiatrici. Negli Usa, invece, è uno dei bersagli dall’Ice, l’ormai famosissima Immigration and Customs Enforcement, la contestata agenzia a cui Donald Trump si affida per rintracciare ed espellere i migranti considerati irregolari. Vizarreta Fulle è entrato negli Usa nel 2023 e vi è rimasto ben oltre il termine previsto dal permesso di soggiorno temporaneo. 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it

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© Corrieredibologna.corriere.it - Scappò dal Pilastro abbandonando il figlio con problemi psichiatrici. Ricercato in Italia e negli Usa per una truffa da 80mila euro

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