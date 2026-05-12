A Longare, un giovane di 24 anni è accusato di aver sottratto circa 130.000 euro alla madre facendo leva su falsi problemi legali. Per diversi anni, il ragazzo avrebbe manipolato la donna, creando situazioni che apparivano come questioni giudiziarie inesistenti. Le autorità stanno indagando su come siano stati orchestrati questi inganni e sui dettagli che dimostrano la natura fraudolenta delle pretese legali inventate.

? Punti chiave Come ha fatto il ventiquattrenne a manipolare la madre per anni?. Quali dettagli rivelano la natura dei falsi problemi giudiziari inventati?. Chi ha scoperto l'inganno che ha prosciugato i risparmi familiari?. Come si è evoluto il piano per estorcere 130.000 euro?.? In Breve Manipolazione psicologica esercitata da un ventiquattrenenne per anni a Longare.. Sottrazione totale di 130.000 euro dai risparmi della famiglia coinvolta.. Denuncia presentata contro il giovane per estorsione tramite falsi allarmi giudiziari.. Indagini in corso per accertare le responsabilità penali del ventiquattrenenne accusato.. A Longare, una donna è stata vittima di un inganno durato anni che ha sottratto alla sua famiglia la cifra di 130.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Truffa a Longare: 130.000 euro sottratti con falsi problemi legali

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