Scandalo finanziamenti Farage si dimette dal Parlamento dopo le accuse | Non ho infranto la legge decideranno gli elettori

Nigel Farage si dimette dal Parlamento britannico dopo essere stato coinvolto in uno scandalo sui finanziamenti. Farage ha dichiarato di non aver infranto la legge e ha affermato che saranno gli elettori a decidere. La sua decisione arriva in un momento di numerose dimissioni nel Regno Unito, ma questa volta non riguarda figure politiche di altri schieramenti. Farage ha annunciato ufficialmente il suo addio all’incarico di deputato.

Raffica di dimissioni nel Regno Unito. Questa volta, però, né Keir Starmer né i suoi (ex) ministri c’entrano. A lasciare, a sorpresa, l’incarico da deputato è Nigel Farage. L’ex tribuno della Brexit e leader di Reform Uk, rampante partito della destra anti-immigrazione, vuole « tornare al voto » nello stesso seggio, Clacton, dove ci saranno le elezioni suppletive, per chiedere agli elettori di esprimersi sulle recenti accuse di natura finanziaria che lo riguardano. «Non ho fatto nulla di sbagliato». Farage ha ribadito di non aver fatto nulla di sbagliato in risposta a una serie di presunti scandali relativi a donazioni milionarie ricevute in passato e a redditi privati non pienamente dichiarati in Parlamento. 🔗 Leggi su Open.online

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