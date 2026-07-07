Scaloni non riesce a sostenere l'intervista dopo Argentina-Egitto | Basta lasciatemi andare

Da fanpage.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dopo la vittoria per 3-2 contro l'Egitto, l'allenatore argentino ha mostrato un forte stato emotivo, piangendo e chiedendo di essere lasciato andare. Durante l'intervista, ha smesso di parlare, visibilmente sopraffatto. Le sue lacrime sono state visibili mentre si allontanava dal microfono, senza riuscire a completare le dichiarazioni.

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Dall'incubo alla gioia per l'Argentina: le lacrime di Scaloni e il pianto liberatorio dopo il 3-2 all'Egitto. Il commissario tecnico non riesce a parlare. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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