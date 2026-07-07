Scaloni non riesce a sostenere l'intervista dopo Argentina-Egitto | Basta lasciatemi andare

Dopo la vittoria per 3-2 contro l'Egitto, l'allenatore argentino ha mostrato un forte stato emotivo, piangendo e chiedendo di essere lasciato andare. Durante l'intervista, ha smesso di parlare, visibilmente sopraffatto. Le sue lacrime sono state visibili mentre si allontanava dal microfono, senza riuscire a completare le dichiarazioni.

Dall'incubo alla gioia per l'Argentina: le lacrime di Scaloni e il pianto liberatorio dopo il 3-2 all'Egitto. Il commissario tecnico non riesce a parlare. 🔗 Leggi su Fanpage.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Olivia Wilde paragonata a Gollum dopo un’intervista andata virale: “Colpa dell’obiettivo, non sono morta”

Leggi anche: Il 2 giugno visto dai cavalli dopo la fuga di Roma, l’etologa Bajona: “Non basta l’addestramento, serve fiducia”

Temi più discussi: Argentina agli ottavi, ma che fatica: Capo Verde sfiora l'impresa, decide un autogol ai supplementari; Pronostici e quote Argentina-Egitto, qualità contro resistenza: Messi e Salah accendono gli ottavi dei mondiali; Mondiali, la preview di Argentina-Egitto: Messi contro Salah ma non solo; Mondiali 2026, dove vedere Argentina-Egitto oggi in TV. Svizzera-Colombia su Rai 1: gli orari delle partite.

L’Egitto meritava ben altro finale ma non si prende mai un gol in contropiede al 91’ di un ottavo di Coppa del Mondo. Mai. Argentina lenta e prevedibile, fisicamente a pezzi ma con un cuore enorme. Hassan l’aveva incartata benissimo a Scaloni. Messi riesce x.com

Lionel Messi dopo la vittoria dell'Argentina negli ottavi di finale contro l'Egitto. reddit

Scaloni non riesce a sostenere l’intervista dopo Argentina-Egitto: Basta, lasciatemi andareLe lacrime dell'Argentina sarebbero potute essere di delusione e tristezza per come si erano messe le cose contro l'Egitto. E invece grazie alla clamorosa rimonta nel finale, Messi e compagni hanno pi ... fanpage.it

Argentina, rimonta pazzesca contro l’Egitto: da 0-2 a 3-2 in 13'! Romero-Messi-Enzo Fernandez showL'Albiceleste vola ai quarti di finale grazie alla vittoria ottenuta nel recupero: ora affronterà la vincente tra Svizzera e Colombia ... tuttosport.com