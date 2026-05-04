Olivia Wilde paragonata a Gollum dopo un'intervista andata virale | Colpa dell'obiettivo non sono morta
Olivia Wilde risponde al confronto virale con Gollum del Signore degli Anelli dopo un'intervista al San Francisco Film Festival: "È un'immagine sconcertante. La colpa è dell'obiettivo.".🔗 Leggi su Fanpage.it
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