Lavorava come parrucchiere in un salone senza permesso di soggiorno | espulso 26enne e denunciato il titolare

Un giovane di 26 anni, impiegato come parrucchiere in un salone, è stato espulso e denunciato perché lavorava senza avere il permesso di soggiorno. Durante un controllo di routine, le forze dell’ordine sono entrate nel locale e hanno verificato la situazione. Oltre al ragazzo, anche il titolare del negozio è stato denunciato per averlo impiegato senza regolare autorizzazione. La vicenda si è conclusa con l’espulsione del lavoratore e la denuncia di entrambi.

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