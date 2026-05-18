Lavorava come parrucchiere in un salone senza permesso di soggiorno | espulso 26enne e denunciato il titolare
Un giovane di 26 anni, impiegato come parrucchiere in un salone, è stato espulso e denunciato perché lavorava senza avere il permesso di soggiorno. Durante un controllo di routine, le forze dell’ordine sono entrate nel locale e hanno verificato la situazione. Oltre al ragazzo, anche il titolare del negozio è stato denunciato per averlo impiegato senza regolare autorizzazione. La vicenda si è conclusa con l’espulsione del lavoratore e la denuncia di entrambi.
Sono entrati per un semplice controllo ed è finita che hanno denunciato sia il lavoratore che il proprietario del salone di parrucchiere. È quanto accaduto lunedì 11 maggio a Carate Brianza dove i carabinieri hanno colto in flagranza di reato il dipendente, 26enne, lavoratore nel salone di un. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook
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