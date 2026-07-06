Spara alla moglie 86enne e tenta il suicidio a Savona la donna soccorsa e ricoverata in gravissime condizioni

A Savona, un uomo di 98 anni ha sparato alla moglie di 86 anni e ha tentato di togliersi la vita. La donna è stata soccorsa immediatamente e trasportata in ospedale, dove si trova in condizioni gravissime. L’uomo è stato trovato con ferite da arma da fuoco e trasportato in ospedale. La polizia è intervenuta sul posto per le indagini.

A Savona un uomo di 98 anni ha sparato alla moglie 86enne e ha tentato il suicidio. La donna, subito soccorsa, è ricoverata in ospedale in condizioni critiche. Il marito è stato fermato con l'accusa di tentato omicidio, indagini in corso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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