All’alba, in una abitazione a Savona, un uomo di 98 anni ha sparato alla moglie di 86 anni durante una lite. La donna è rimasta gravemente ferita. Dopo aver sparato, l’uomo ha tentato di togliersi la vita. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato la donna in ospedale. L’incidente si è verificato nel silenzio mattutino, senza altri testimoni presenti. Sono in corso indagini per chiarire le dinamiche dell’accaduto.

All’alba i colpi di Dino Cavallotto, la donna è gravissima. Una violenta lite, poi uno o due colpi di pistola che hanno spezzato il silenzio del mattino. È accaduto all’alba di oggi nel centro di Savona, dove un uomo di 98 anni, Dino Cavallotto, ha sparato alla moglie di 86 anni, Pia, ferendola gravemente. La donna è stata soccorsa dal personale del 118 e trasportata d’urgenza all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, dove è ricoverata in terapia intensiva in condizioni critiche. L’anziano, invece, è stato medicato per alcune ferite ed è ora indagato per tentato omicidio. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica e il movente della sparatoria. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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© Notizieaudaci.it - Lite in casa a Savona, 98enne spara alla moglie 86enne e poi tenta di togliersi la vita: cosa è successo

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