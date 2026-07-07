Saronno crocevia strategico del narcotraffico | sequestrati in un maxi blitz 20 chili di cocaina
In un blitz a Saronno sono stati sequestrati 20 chili di cocaina. L’operazione ha coinvolto le forze dell’ordine che hanno fermato diversi soggetti e perquisito vari veicoli e locali. La droga era destinata al mercato del Nord Italia e si ritiene parte di una rete internazionale di narcotraffico. La provincia di Varese viene indicata come punto chiave per la movimentazione e lo smistamento della sostanza stupefacente. Sono in corso ulteriori indagini per identificare altri responsabili.
Saronno (Varese), 7 luglio 2026 – Lombardia al centro di una vasta rete internazionale di narcotraffico, con la provincia di Varese tra i territori strategici per la movimentazione e lo smistamento della cocaina destinata al mercato del Nord Italia. È questo il quadro emerso dall’operazione coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura di Milano e condotta dai finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Trieste, con il supporto del Servizio Centrale Investigativo Criminalità Organizzata della Guardia di Finanza, che ha portato allo smantellamento di un’organizzazione criminale transnazionale italo-albanese radicata in numerose province del Settentrione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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