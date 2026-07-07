Saronno crocevia strategico del narcotraffico | sequestrati in un maxi blitz 20 chili di cocaina

Notizia in breve

In un blitz a Saronno sono stati sequestrati 20 chili di cocaina. L’operazione ha coinvolto le forze dell’ordine che hanno fermato diversi soggetti e perquisito vari veicoli e locali. La droga era destinata al mercato del Nord Italia e si ritiene parte di una rete internazionale di narcotraffico. La provincia di Varese viene indicata come punto chiave per la movimentazione e lo smistamento della sostanza stupefacente. Sono in corso ulteriori indagini per identificare altri responsabili.