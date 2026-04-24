Sciacca blitz dei Carabinieri | sequestrati chili di droga e cocaina

A Sciacca, i Carabinieri hanno arrestato un uomo di 28 anni con 8,2 chili tra hashish e cocaina. Durante un'operazione, sono stati sequestrati 79 panetti di droga, con l’obiettivo di interrompere i flussi finanziari dello spaccio nella zona. L’arresto e il sequestro sono stati compiuti nel corso di un blitz delle forze dell’ordine.

? Cosa sapere Carabinieri a Sciacca arrestano un ventottenne con 8,2 chili di hashish e cocaina.. Il sequestro di 79 panetti mira a colpire i flussi finanziari dello spaccio locale.. I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Sciacca hanno arrestato un ventottenne con il sequestro di oltre 8,2 chili di hashish e 290 grammi di cocaina purissima durante una perquisizione domiciliare mirata. L’operazione, scattata dopo sospetti sulla presenza di sostanze illegali nell’abitazione del giovane, ha portato alla luce un carico considerevole nascosto in diversi punti dell’immobile. Tra i ritrovamenti figurano infatti 79 panetti di hashish, che insieme raggiungono il peso di oltre 8,2 chilogrammi, insieme alla già citata cocaina di elevata purezza.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sciacca, blitz dei Carabinieri: sequestrati chili di droga e cocaina Notizie correlate Brusciano, blitz dei Carabinieri nella 219: sequestrati ovuli, panetti e chili di drogaMaxi operazione dei Carabinieri a Brusciano, dove i militari della locale stazione hanno passato al setaccio il complesso di edilizia popolare della... Leggi anche: Cocaina e hashish nascosti nei pacchi dei corrieri: sequestrati 25 chili di droga pronti a partire Altri aggiornamenti Temi più discussi: Sciacca, scacco matto allo spaccio: 8 chili di droga in casa, arrestato un 28enne; VIDEO | Sequestrati beni alla famiglia del boss mafioso di Sciacca; Ubriachi alla guida: raffica di denunce e patenti ritirate; VIDEO | Guerra in Iran, i Marines prendono d’assalto la nave iraniana Touska: le immagini del blitz. Spacciatori a 60 anni: blitz dei carabinieri, arrestata una coppiaL’intervento dei militari del Nucleo operativo della Compagnia di Sarzana. msn.com Sciacca, scacco matto allo spaccio: 8 chili di droga in casa, arrestato un 28enneUn vero e proprio market della droga pronto a inondare le piazze di spaccio del territorio. È quello scoperto dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile del Reparto Territoriale di Sciacca, ... lasicilia.it IN CASA CON OLTRE 8 CHILI DI HASHISH E COCAINA: 28ENNE SACCENSE ARRESTATO DAI CARABINIERI I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile del Reparto Territoriale di Sciacca hanno arrestato, in flagranza di reato, un 28enne del luogo, r - facebook.com facebook