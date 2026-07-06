Dall’Albania droga per le località turistiche dell’Adriatico | sequestrati 20 chili di cocaina in un deposito di Saronno

Sequestrati 20 chili di cocaina in un deposito a Saronno, destinati alle località turistiche dell’Adriatico. L’operazione ha coinvolto forze dell’ordine che hanno smantellato un’organizzazione criminale internazionale. La droga, nascosta in un magazzino, era pronta per essere distribuita nel mercato locale. L’indagine è ancora in corso e non sono stati resi noti ulteriori dettagli sui sospetti o sui soggetti coinvolti.

Saronno (Varese), 6 luglio 2026 – Un'organizzazione criminale transnazionale specializzata nel traffico di sostanze stupefacenti tra la Lombardia e le principali località turistiche dell'Adriatico è stata smantellata dalla Guardia di Finanza nell'ambito dell'operazione "King George", coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura di Milano. Il deposito. Tra i risultati più significativi dell'indagine figura il sequestro di 20 chilogrammi di cocaina a Saronno, uno dei principali depositi individuati dagli investigatori. L'operazione è stata condotta dai finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Trieste, con il... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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