Sarezzo tenuto per ore legato e picchiato in un bosco Due arresti
Un uomo è stato trovato legato e picchiato in un bosco, dove è stato tenuto per diverse ore. I Carabinieri di Gardone Val Trompia hanno arrestato due persone, eseguendo due provvedimenti di fermo emessi dalla Procura di Brescia. La vittima è stata soccorsa sul posto e trasportata in ospedale. Le indagini sono ancora in corso per chiarire le circostanze dell’accaduto.
I Carabinieri di Gardone Val Trompia hanno dato esecuzione a due provvedimenti di fermo emessi dalla Procura di Brescia nei confronti di un 22enne ed un 28enne a seguito della denuncia di uomo che sostiene di di essere stato legato, minacciato con un coltello e colpito ripetutamente con calci e pugni dopo essere stata attirata in un’area boschiva, prossima alla pista ciclopedonale di Sarezzo. Secondo le indagini la zona sarebbe frequentata da giovani dediti allo spaccio di sostanze stupefacenti. Qui l’uomo sarebbe stato legato e tenuto sotto sequestro per alcune ore, durante le quali gli aggressori lo avevano colpito a più riprese. 🔗 Leggi su Brescia.corriere.it
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