sarezzo tenuto per ore legato e picchiato in un bosco due arresti

Notizia in breve

Un uomo è stato trovato legato e picchiato in un bosco, dove è stato tenuto per diverse ore. I Carabinieri di Gardone Val Trompia hanno arrestato due persone, eseguendo due provvedimenti di fermo emessi dalla Procura di Brescia. La vittima è stata soccorsa sul posto e trasportata in ospedale. Le indagini sono ancora in corso per chiarire le circostanze dell’accaduto.