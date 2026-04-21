Un imprenditore di 61 anni è stato rapinato durante un assalto in una villa. I rapinatori lo hanno picchiato, legato e spogliato, lasciandolo sconvolto. Dopo circa tre ore, l’imprenditore si è liberato e ha chiesto aiuto in una pizzeria vicina. La vittima ha riferito di non riuscire a dormire e di essere molto scossa dall’accaduto.

SAN ZENONE - «Sono sconvolto. Non riesco a dormire. Ma adesso ho più che mai bisogno di riposare». L'imprenditore Fabio Gallina, 61 anni, fondatore assieme al fratello Paolo dell'azienda dolciaria Forno d'Asolo, parla a fatica dopo la brutale rapina di domenica sera nella sua villa di via Ca' Bembo a San Zenone degli Ezzelini. Una banda composta da 3 rapinatori lo ha aspettato sotto la dimora cinquecentesca che si alza su una collinetta davanti al centro del paese. Dopo la ristrutturazione, l'imprenditore aveva iniziato solo da pochi giorni a vivere in pianta stabile in villa Vignola. Domenica, poco prima delle 20, aveva portato il suo cane, un pastore, a fare una passeggiata nel parco.🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Fabio Gallina sequestrato in villa dai rapinatori: «Picchiato, legato e spogliato. Sono sconvolto». Dopo 3 ore l'imprenditore si libera e chiede aiuto in pizzeria

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