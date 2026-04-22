Autista tenuto prigioniero in casa per una disputa di lavoro due arresti per sequestro di persona

Due uomini sono stati arrestati a Roma con l’accusa di aver tenuto prigioniero un autista nella sua abitazione. La vicenda riguarda una disputa di lavoro, che ha portato i due a bloccare la vittima all’interno dell’appartamento. Le forze dell’ordine hanno condotto le indagini e proceduto agli arresti. La vicenda si è sviluppata nel corso degli ultimi giorni, senza ulteriori dettagli pubblicati sulle circostanze o sui motivi specifici del sequestro.

Due uomini sono stati arrestati per sequestro di persona nella zona Ottavia di Roma, dopo aver imprigionato un autista nella sua abitazione di fortuna. Il movente sarebbe legato a dissidi lavorativi. L’episodio è stato scoperto grazie a una segnalazione al 112, ma a finire in manette sono stati proprio i presunti denuncianti. L’intervento della Polizia e la scoperta della verità Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la vicenda si è svolta nella notte in zona Ottavia, alla periferia di Roma. Tutto è iniziato con una chiamata al Numero Unico di Emergenza 112, in cui veniva segnalato il presunto furto di un furgone. Il richiedente sosteneva di aver individuato il responsabile del furto, un uomo che avrebbe sottratto il veicolo di proprietà di un suo amico.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Autista tenuto prigioniero in casa per una disputa di lavoro, due arresti per sequestro di persona FBI vs. America's Most Dangerous Underground: Omega 7, FALN & The Mob Notizie correlate L'ascensore è rotto, 92enne con una grave patologia prigioniero in casa: "È un sequestro di persona legalizzato"L'uomo, costretto alla ventilazione assistita con ossigeno, abita a Termini Imerese in una palazzina dello Iacp. Leggi anche: Vuole rapire una bambina di due anni, ma viene fermata dalla polizia: denunciata per tentato sequestro di persona