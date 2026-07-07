Due uomini sono stati fermati in relazione a un’aggressione avvenuta il 27 giugno a Sarezzo, in Valle Trompia. La vittima è stata attirata in un bosco, legata e picchiata a sangue. Le indagini delle forze dell’ordine hanno portato all’arresto dei sospettati, ritenuti responsabili dell’aggressione. Attualmente sono in corso ulteriori accertamenti per chiarire i dettagli dell’accaduto.

Sarezzo (Brescia), 7 luglio 2026 – Svolta nelle indagini relative a una violenta aggressione consumatasi lo scorso 27 giugno a Sarezzo, in Valle Trompia. Lunedì mattina 6 luglio i carabinieri della Compagnia di Gardone Val Trompia hanno fermato due uomini: un 22enne di origini algerine e un 28enne marocchino. I militari, supportati dall'intervento specializzato del Nucleo Cinofili di Orio al Serio, hanno dato esecuzione a due provvedimenti di fermo di indiziato di delitto, emessi dalla Procura della Repubblica di Brescia. L’attività investigativa è cominciata immediatamente dopo la denuncia della vittima: un cittadino italiano che vive in valle. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sarezzo, attirano un uomo in un bosco, lo legano e lo picchiano a sangue: fermati due uomini

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