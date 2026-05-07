Il branco nel sottopasso | in lite con un uomo arrivano gli amici e lo picchiano in tre

Una discussione tra due individui si è trasformata in un'aggressione violenta nel sottopasso. Dopo il diverbio, tre persone sono intervenute rincorrendo e colpendo uno dei due coinvolti. L'uomo è stato poi accompagnato in ospedale per le cure mediche necessarie. L'episodio si è verificato in un'area pubblica e ha coinvolto più soggetti, alcuni dei quali sono stati identificati dalle forze dell'ordine.

Una lite fra due persone, poi tramutatasi in un pestaggio. In tre lo hanno rincorso e picchiato, e poi costretto alle cure dell'ospedale. L'aggressione è avvenuta ieri sera a Torpignattara. In pronto soccorso è finito un uomo di 33 anni.Dalla lite al pestaggioI fatti sono avvenuti intorno alle 21.🔗 Leggi su Romatoday.it

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