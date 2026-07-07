Sardegna bimbo norvegese di nove anni muore per un malore
Un bambino di nove anni di nazionalità norvegese è deceduto questa mattina nel residence Valle Dell'Erica, situato nel territorio di Santa Teresa Gallura, nel nord-est della Sardegna. Il bambino si trovava all’interno della struttura quando ha avuto un malore improvviso. I soccorsi sono intervenuti, ma non sono riusciti a salvarlo. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le cause del decesso.
Un bambino di nove anni di nazionalità norvegese è morto questa mattina mentre si trovava all'interno di un residence a Valle Dell'Erica, nel territorio di Santa Teresa Gallura, nel nord est della Sardegna. Secondo le prime notizie, il piccolo, che si trovava vicino alla spiaggia La Licciola, si sarebbe sentito male. Il medico presente nella struttura ricettiva avrebbe subito provato a rianimarlo ma per il bambino non c'è stato nulla da fare. Sul posto è giunto anche l'elisoccorso e il personale del 118 che non hanno potuto fare altro che constatarne la morte. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
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