sardegna bimbo norvegese di nove anni muore per un malore

Notizia in breve

Un bambino di nove anni di nazionalità norvegese è deceduto questa mattina nel residence Valle Dell'Erica, situato nel territorio di Santa Teresa Gallura, nel nord-est della Sardegna. Il bambino si trovava all’interno della struttura quando ha avuto un malore improvviso. I soccorsi sono intervenuti, ma non sono riusciti a salvarlo. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le cause del decesso.