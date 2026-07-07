Un bambino di 9 anni è morto questa mattina in un residence vicino alla spiaggia della Licciola, nel nord-est della Sardegna. Si trovava all’interno della struttura e, mentre si trovava vicino alla spiaggia, si è sentito male improvvisamente. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare nulla per salvargli la vita. La vittima è di nazionalità norvegese. La procura ha aperto un’inchiesta.

Un bambino norvegese di 9 anni è morto questa mattina a Valle dell’Erica, nel territorio di Santa Teresa Gallura (Olbia-Tempio), nel nord-est della Sardegna, dopo essersi sentito improvvisamente male mentre si trovava all’interno di un residence vicino alla spiaggia della Licciola. Secondo le prime informazioni, il piccolo avrebbe accusato il malore mentre si trovava vicino all’arenile. Il medico presente nella struttura ricettiva è intervenuto immediatamente, tentando a lungo di rianimarlo. Sul posto sono arrivati anche l’ elisoccorso e il personale del 118, ma ogni tentativo di salvargli la vita si è rivelato vano. I sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Bimbo di 9 anni muore in un residence in Sardegna: si è sentito male vicino alla spiaggia

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