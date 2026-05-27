Ragazzino di 12 anni si tuffa in una cascata a Luzzana | recuperato in arresto cardiaco

Da fanpage.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un ragazzino di 12 anni si è tuffato in una cascata a Luzzana, in provincia di Bergamo, ed è stato portato fuori dall’acqua in arresto cardiaco. Sono intervenuti i soccorritori che hanno avviato le operazioni di rianimazione. Il giovane è stato trasportato in ospedale. Al momento non si conoscono ulteriori dettagli sulle sue condizioni.

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Un ragazzino di dodici anni si è tuffato in una cascata a Luzzana (Bergamo) ed è stato recuperato in arresto cardiaco. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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