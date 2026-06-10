prof del post contro la figlia di meloni stefano addeo morto per arresto cardiaco ricoverato da un mese dopo tentato suicidio

Notizia in breve

Stefano Addeo, un professore di 66 anni, è deceduto a causa di un arresto cardiaco. Era ricoverato da circa un mese, dopo aver tentato il suicidio. La notizia si è diffusa dopo che Addeo era stato protagonista di un post pubblicato a giugno 2025, nel quale si rivolse alla figlia di un politico. La morte è avvenuta in ospedale, dove era stato portato in condizioni critiche.