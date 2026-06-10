Prof del post contro la figlia di Meloni Stefano Addeo morto per arresto cardiaco ricoverato da un mese dopo tentato suicidio
Stefano Addeo, un professore di 66 anni, è deceduto a causa di un arresto cardiaco. Era ricoverato da circa un mese, dopo aver tentato il suicidio. La notizia si è diffusa dopo che Addeo era stato protagonista di un post pubblicato a giugno 2025, nel quale si rivolse alla figlia di un politico. La morte è avvenuta in ospedale, dove era stato portato in condizioni critiche.
Stefano Addeo, il prof 66enne protagonista nel giugno 2025 di un post contro la figlia della Meloni, è morto per arresto cardiaco all'ospedale del mare di Napoli dove era ricoverato in terapia intensiva da un mese, precisamente da quando ha tentato di togliersi la vita per la seconda volta Il. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Scrisse post contro Giorgia Meloni, in rianimazione Stefano Addeo: avrebbe tentato il suicidio
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: È morto Stefano Addeo, il prof campano autore del post horror contro la figlia della Meloni
Stefano Addeo, il prof del post contro la figlia di Meloni tenta di nuovo il suicidio: è in comaUn insegnante di Marigliano ha tentato di nuovo di togliersi la vita, lanciandosi dal balcone di casa.
Temi più discussi: Stefano Addeo, è morto il professore autore del post shock contro la figlia di Giorgia Meloni; Napoli, morto per arresto cardiaco Stefano Addeo, il prof autore del post choc contro la figlia di Meloni; Morto il professore autore del post choc contro la figlia di Giorgia Meloni; È morto il professore autore del messaggio shock contro la figlia di Giorgia Meloni.
Morto Stefano Addeo, il professore del post contro la figlia di M...Altro... facebook
Napoli, morto per arresto cardiaco Stefano Addeo, il prof autore del post choc contro la figlia di Meloni x.com
Morto per arresto cardiaco Stefano Addeo: il prof del post choc sulla figlia di Giorgia MeloniIl prof Stefano Addeo è morto all’Ospedale del Mare di Napoli dopo un lungo periodo di ricovero in terapia intensiva, conseguente a un tentativo di suicidio. notizie.it
Morto Stefano Addeo, il prof del post choc contro la figlia di MeloniStefano Addeo, è morto il professore che in post shock sveva augurrato la morte alla figlia della premier Giorgia Meloni. Dopo un nuovo ... iltempo.it