Sara Fantini ha lanciato il martello a 74.45 metri in occasione del Meeting d’Estate andato in scena a Castelnovo ne’ Monti (in provincia di Reggio Emilia) e ha così firmato la terza prestazione personale della propria carriera. Nel 2022 la primatista italiana si era resa protagonista del record nazionale (75.77 a Madrid) e di un 74.86 a Trnava, oggi è tornata a esprimersi su quei livelli dopo quattro anni e ha migliorato lo stagionale di 74.01 siglato lo scorso 3 giugno a Turku. La Campionessa d’Europa è andata oltre anche al 74.18 con cui conquistò la medaglia d’oro continentale due anni fa a Roma, a dimostrazione di uno stato di forma ritrovato e che fa ben sperare in vista degli Europei, in programma a Birmingham dal 10 al 16 agosto, dove sarà chiamata a difendere il titolo al cospetto di una concorrenza di notevole spessore tecnico. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sara Fantini lancia lontano dopo 4 anni! Misura d’impatto, meglio della vittoria agli Europei!

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