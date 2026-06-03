A Turku, in Finlandia, si sono svolti i Paavo Nurmi Games, evento inserito nel circuito World Continental Tour di livello gold. Durante la manifestazione, Sara Fantini ha ottenuto una performance che la riporta ai livelli di campionessa europea. Nel salto in lungo, un atleta ha lanciato segnali di miglioramento, mentre in altre discipline si sono registrati risultati significativi. La manifestazione ha visto la partecipazione di diversi atleti di rilievo internazionale, con competizioni in diverse discipline dell’atletica leggera.

A Turku (Finlandia) sono andati in scena i Paavo Nurmi Games, tappa valida per il World Continental Tour (livello gold, il secondo circuito internazionale itinerante di atletica alle spalle della Diamond League). L’uomo più atteso della serata era il greco Emmanouil Karalis, che ha superato 6.00 metri nel salto con l’asta al primo tentativo e ha poi commesso tre nulli a 6.10. Sara Fantini è tornata oltre i 74 metri dopo due anni: il 10 giugno 2024 si laureò Campionessa d’Europa nel lancio del martello davanti al pubblico di Roma con 74.18, oggi si è spinta a 74.01 ed è tornata ad avvicinare il suo record italiano (75.77), chiudendo al quarto posto dietro alla canadese Camryn Rogers (80. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sara Fantini ritrova lo smalto da Campionessa d’Europa! Karalis firma l’asta di Turku, Nichols lancia segnali nel lungo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Inter, Calhanoglu ritrova il suo smalto migliore: gol e assist contro la RomaDopo la pausa, l’Inter ha affrontato la partita contro la Roma con Calhanoglu in campo.

Armand Duplantis firma il poker ai Mondiali Indoor, si accontenta e rinvia il record. Karalis guerriero d’onoreArmand Duplantis ha vinto la gara di salto con l’asta ai Mondiali Indoor di Torun, in Polonia, senza tentare di migliorare il suo record del mondo.