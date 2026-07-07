Santino di Martina Franca nel video della campagna abbonamenti del Milan È già pronto per acquistare il suo

Un uomo di oltre ottant’anni di Martina Franca, noto come Santino, è diventato protagonista di un video promozionale della campagna abbonamenti del Milan. Si trova nella zona di San Siro durante le partite casalinghe del club. Ha dichiarato di essere pronto per acquistare un abbonamento e ha scherzato sul fatto che, se si facesse pagare per ogni fotografia richiesta, sarebbe ricco. La sua presenza ha attirato l’attenzione dei tifosi e dei media.

Ultraottantenne, nella zona di San Siro quando il Milan gioca in casa è ormai una star. Dice spesso che se si facesse pagare per ogni fotografia richiestagli sarebbe ricco. Invece Sante Simone, che a Martina Franca è Santino per tutti, dopo quaranta anni di lavoro al teatro Verdi ha deciso di continuare a non essere ricco e di votarsi più che mai alla passione per i rossoneri. In questo, benevolmente assecondato dalla moglie che, chissà, di quando in quando lo accompagna pure e vede Milano. Santino si realizza da sé gli abiti in tema Milan che poi indossa nello stadio quando va a tifare. È talmente importante che ora figura nel video del Milan per la campagna abbonamenti. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

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