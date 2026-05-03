A Martina Franca, la guardia medica è rimasta scoperta fino alla sera a causa di una carenza di medici. Un cittadino ha diffuso un cartello che evidenziava questa situazione, segnalando la necessità di assistenza a causa di alcuni problemi di salute. La stessa situazione si era verificata già il Primo Maggio, secondo quanto riferito. La mancanza di medici ha causato disagi a quanti avevano bisogno di assistenza sanitaria urgente.

Un cittadino di Martina Franca ha diffuso questo cartello. Metteva in evidenza che, a causa di qualche problemino di salute, sarebbe stato opportuno per lui andare alla guardia medica. E ci è andato. Ha trovato questo. E ha diffuso la foto. L'articolo proviene da Noi Notizie..🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Martina Franca: “a causa di carenza di medici”, guardia medica oggi scoperta fino a sera Denuncia di un cittadino, era già successo il Primo Maggio

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