Sanremo trovata morta in casa una 59enne | fermato il figlio 21enne

Lorella Capano, di 58 anni è stata trovata morta nella serata di lunedì 6 luglio in un'abitazione di via Hope a Sanremo. Secondo quanto si apprende, gli investigatori ritengono che si tratti di un omicidio. Le indagini sono condotte dai carabinieri, coordinati dalla Procura di Imperia. Tra gli elementi al vaglio degli inquirenti vi è anche la posizione del figlio della vittima, presunto autore del delitto che attualmente si trova in stato di fermo. Gli accertamenti sono in corso., Il cadavere della donna è stato scoperto intorno alle 22, quando i vigili del fuoco sono intervenuti su richiesta del figlio ventunenne della vittima, che aveva riferito di non riuscire più a entrare in casa. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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Sanremo, trovata morta in casa una 59enne: si indaga per omicidio

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Sanremo, 59enne Lorella Capano trovata morta in casa con segni di strangolamento: indagato il figlio - VIDEOUna donna di 59 anni è stata trovata morta in una casa di Sanremo, con segni di strangolamento al collo e ai polsi.

Sanremo, donna trovata morta in casa: fermato il figlio di 21 anniUn uomo di 21 anni è stato fermato dopo il ritrovamento di una donna di 59 anni senza vita in un appartamento di Sanremo.

Temi più discussi: Donna trovata morta in casa a Sanremo, non si esclude l’omicidio; Sanremo, 59enne trovata morta in casa: sarebbe stata strangolata; Sanremo, 59enne trovata morta in casa: sarebbe stata strangolata; La soffoca con un cuscino poi si costituisce. Il femminicidio a Imperia.

E' stato sottoposto a fermo come indiziato di delitto il figlio della donna trovata morta nel suo appartamento a Sanremo. La decisione è stata assunta al termine del lungo interrogatorio del ragazzo. Gli inquirenti procedono per omicidio. La donna, Lorella Cap x.com

Donna di 59 anni trovata morta in casa dal figlio a Sanremo: il figlio sottoposto a fermo per omicidioSul corpo della donna sono stati riscontrati segni di violenza al collo e ai polsi, tra le ipotesi al vaglio vi è quella dello strangolamento ... fanpage.it

Sanremo, donna di 59 anni trovata morta in casa: si indaga per omicidio, al vaglio la posizione del figlioUna donna di 59 anni è stata trovata morta nella serata di lunedì 6 luglio in un'abitazione a Sanremo. Chi indaga sospetta che si tratti di omicidio. Al vaglio degli inquirenti vi è la posizione del f ... tg.la7.it