Una donna di 59 anni è stata trovata morta in casa a Sanremo. I vigili del fuoco sono intervenuti alle 22, chiamati dal figlio ventenne che non riusciva ad entrare. La prima ipotesi indica uno strangolamento. Sono in corso indagini per verificare eventuali responsabilità. La scena del delitto è stata sequestrata e sono stati avviati accertamenti sulla dinamica. Nessun altro dettaglio è stato comunicato sulle circostanze del decesso.

Il cadavere è stato scoperto intorno alle 22, quando i vigili del fuoco sono intervenuti su richiesta del figlio ventenne della vittima, che aveva riferito di non riuscire più a entrare in casa. Ma è su di lui che si concentrano i dubbi e i sospetti degli inquirenti. Una donna di circa 59 anni è stata trovata morta nella sua casa di Sanremo, in via Hope. Secondo quanto si apprende, gli investigatori ritengono che si tratti di un omicidio. Le indagini sono condotte dai carabinieri, coordinati dalla Procura di Imperia. La porta dell’appartamento era chiusa dall’interno e i pompieri sono entrati passando da un balcone, aprendo poi l’accesso dall’interno. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Donna di 59 anni trovata morta in casa a Sanremo: ipotesi strangolamento. I sospetti sul figlio

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Donna trovata morta in casa dal marito con un coltello conficcato nel petto, choc a Ferrara

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