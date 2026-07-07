Sanremo 59enne trovata morta in casa | i segni di violenza su collo e polsi Al vaglio la posizione del figlio

Una donna di 59 anni è stata trovata morta nella sua casa di via Hope a Sanremo. Sul suo corpo si notano segni di violenza al collo e ai polsi. La scoperta è avvenuta lunedì sera. La polizia sta esaminando la posizione del figlio, che si trovava in casa al momento del ritrovamento. La procura ha aperto un fascicolo per omicidio.

A Sanremo una donna di 59 anni è stata trovata senza vita nella serata di ieri, lunedì 6 luglio, all’interno della sua abitazione in via Hope. Per gli investigatori si tratterebbe di un omicidio. Il cadavere è stato scoperto intorno alle 22, quando i vigili del fuoco sono riusciti a fare irruzione nell’appartamento passando da un balcone, dato che la porta d’ingresso era completamente sbarrata dall’interno. Sul corpo della donna il medico legale ha riscontrato vistosi segni di violenza, in particolare attorno al collo e sui polsi, dettagli che spingono i carabinieri a seguire con decisione la pista della morte per strangolamento. L’allarme e l’alibi del ventenne. 🔗 Leggi su Open.online

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