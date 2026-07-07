È stato chiesto il rinvio a giudizio per il marito dell’ex assessora regionale, coinvolto in un’indagine sulla presunta costruzione di un complotto. Cataldo, fondatore di un movimento politico, ha dichiarato che le accuse sono false e definite come calunnie. L’indagine riguarda un presunto tentativo di incastrarli attraverso false accuse. La procura ha deciso di procedere con il processo, mentre Cataldo ha respinto ogni accusa, sostenendo che si tratta di una manovra orchestrata ad hoc.

Un'inchiesta costruita ad hoc per incastrarli. É quanto sostenevano Sandro Cataldo, fondatore del movimento politico “Sud al Centro” e marito dell'ex assessora regionale Anita Maurodinoia, e il suo ex collaboratore Armando De Francesco indagati per calunnia per quella che gli inquirenti definiscono una strategia difensiva costruita attorno a un presunto complotto mai esistito. Per i due, al termine delle indagini, la Procura di Bari ha chiesto il rinvio a giudizio. Secondo quanto sostenuto dall'accusa, Cataldo e De Francesco avrebbero attribuito falsamente a un maresciallo della guardia di finanza e all'avvocato Michele Laforgia la regia di un piano finalizzato a incastrarli nell'inchiesta sulla presunta compravendita di voti che li vede coinvolti. 🔗 Leggi su Bari.corriere.it

© Bari.corriere.it - Sandro Cataldo e il falso complotto dell'avvocato Laforgia: «Fu una calunnia». Chiesto il processo per il marito dell'ex assessora regionale Maurinoia

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