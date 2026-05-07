Il processo ai nuovi clan maggiore dell' Arma in aula | Al boss Messina fu chiesto di mediare col sindaco
In aula si è discusso di un procedimento giudiziario riguardante gruppi criminali emergenti, più numerosi rispetto alle forze dell'ordine presenti. Durante l'udienza, è stato riferito che un boss, coinvolto nel procedimento, fu invitato a svolgere un ruolo di mediazione con il sindaco. Sono emersi dettagli sulla relazione tra ambienti criminali e figure istituzionali, con riferimenti a situazioni in cui i cittadini si rivolgono ai rappresentanti del potere locale per risolvere problemi.
Quando hai un problema a Porto Empedocle, anche se riguarda il sindaco, ti rivolgi al boss. Almeno in certi ambienti. Nel 2023 un conoscente avrebbe chiesto al capomafia Fabrizio Messina di intercedere con Calogero Martello per sbloccare una disputa immobiliare legata a un immobile acquistato.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Notizie correlate
‘Ndrangheta e il clan dei Tripodi. Condanne e patteggiamento: oltre al boss, un poliziotto e un ex candidato sindacoBrescia, 7 maggio 2026 – I pm della DDA erano sicuri, e ora anche un giudice è d’accordo.
"Tu sei cornuto e sbirro... non ti conosco": schermaglie in aula fra clan rivali al processo "bis"Il presunto capo della famiglia di Villaseta, Pietro Capraro, contro un empedoclino che replica: "Non posso prendere le distanze perchè non so chi...
Contenuti di approfondimento
Argomenti più discussi: L’intelligenza artificiale accelera la guerra, ma ne complica il controllo: l’uso dell’AI nell’operazione Epic Fury; Napoli, pizzeria chiusa per 'puzza di pizza': carabiniere a processo; Nuova disciplina sui coltelli: casi pratici; Alta Irpinia, scoperto arsenale: fucile rubato porta a cinque arresti e processo immediato.
Un uomo con un'arma arrestato nei pressi della residenza dell'ex principe Andrea. Lo rende noto la polizia #ANSA - facebook.com facebook
#LuisHenrique punta la Coppa Italia: un’arma in più per l’ #Inter x.com