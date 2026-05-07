Il processo ai nuovi clan maggiore dell' Arma in aula | Al boss Messina fu chiesto di mediare col sindaco

In aula si è discusso di un procedimento giudiziario riguardante gruppi criminali emergenti, più numerosi rispetto alle forze dell'ordine presenti. Durante l'udienza, è stato riferito che un boss, coinvolto nel procedimento, fu invitato a svolgere un ruolo di mediazione con il sindaco. Sono emersi dettagli sulla relazione tra ambienti criminali e figure istituzionali, con riferimenti a situazioni in cui i cittadini si rivolgono ai rappresentanti del potere locale per risolvere problemi.