Il marito dell'ex assessora ha chiesto il processo, sostenendo che un'inchiesta è stata creata appositamente per incastrarlo. Sandro Cataldo, fondatore di un movimento politico, ha definito false le accuse e ha parlato di calunnia da parte dell’avvocato Laforgia, che avrebbe diffuso un falso complotto. La vicenda riguarda le accuse mosse contro di lui e la sua famiglia, ritenute infondate dallo stesso Cataldo.

Un'inchiesta costruita ad hoc per incastrarli. É quanto sostenevano Sandro Cataldo, fondatore del movimento politico “Sud al Centro” e marito dell'ex assessora regionale Anita Maurodinoia, e il suo ex collaboratore Armando De Francesco indagati per calunnia per quella che gli inquirenti definiscono una strategia difensiva costruita attorno a un presunto complotto mai esistito. Per i due, al termine delle indagini, la Procura di Bari ha chiesto il rinvio a giudizio. Secondo quanto sostenuto dall'accusa, Cataldo e De Francesco avrebbero attribuito falsamente a un maresciallo della guardia di finanza e all'avvocato Michele Laforgia la regia di un piano finalizzato a incastrarli nell'inchiesta sulla presunta compravendita di voti che li vede coinvolti. 🔗 Leggi su Bari.corriere.it

© Bari.corriere.it - Sandro Cataldo e il falso complotto dell'avvocato Laforgia: «Fu una calunnia». Chiesto il processo il marito dell'ex assessora Maurinoia

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